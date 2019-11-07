69 объектов недвижимости будут выкуплены для строительства Большого Казанского кольца

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-07T12:46:57+03:00

Вторая очередь Большого Казанского кольца должна быть реализована к 2021 году.

В список попали земельные участки, жилые дома, бани, гаражи и сараи [таблица]

Изменить размер текста: A A

Исполком Казани опубликовал список адресов участков и домов, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца. Он появился в сборнике электронных документов.

Всего изъяты будут 69 объектов, среди которых земельные участки, жилые дома, бани, гаражи и сараи.Так, в список попала недвижимость, расположенная на территории от улицы Борисковская до улицы Технической.

Оценку рыночной стоимости этих объектов будет проводить управление жилищной политики города. Вторая очередь Большого Казанского кольца должна быть построена к 2021 году.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ:

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

Объекты, которые будут выкупаться под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца

ИСТОЧНИК KP.RU