УНИКС обыграл "Брешию" и продолжает лидировать в группе Кубка Европы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-07T11:17:44+03:00

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Казанский УНИКС продлил свою победную поступь в Кубке Европы. В очередном матче клуб из Татарстана на своей площадке принимал итальянскую "Брешию". Для УНИКСа этот матч был принципиальным, ведь именно итальянцы нанесли казанцам первое и единственное пока поражение в Кубке Европы.

Наставник УНИКСа Димитрис Прифтис несколько удивил с составом. С первых минут на площадке появились Эрик Макколлум, Валерий Лиходей, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис и Хаукур Палссон. Долгое время игра проходила по одному сценарию. Казанцы отрывались в счете на несколько очков, но итальянцы их настигали.

Развязка наступила в концовке третьей четверти. Хозяева площадки смогли выйти вперед сразу на 8 очков. Догнать казанцев игроки "Брешии" так и не смогли. Более того, УНИКС только нарастил свое преимущество. Итог - 77:63 в пользу УНИКСа.