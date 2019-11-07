«Он – звезда. А вы – легенда»: Рустам Минниханов в отпуске встретился с американским актером Стивеном Сигалом
Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей соцстранице фотографию с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом. За ночь пост набрал более 31 тысячи «лайков» и почти 500 комментариев. Такого внимания со стороны подписчиков в Instagram глава республики не получал уже давно.
Татарстанцы стали отмечать, что Минниханов неплохо проводит время в отпуске. Кроме того, они заметили, что президент в отличной форме:
«Кто этот загорелый качок рядом со Стивеном Сигалом?»
«Шикарная картинка. Супер мужчины»
«Он – звезда. А вы – легенда»
«Красавчики»
Некоторые интернет-пользователи попросили Рустама Минниханова научить Сигала татарским словам, чтобы тот чаще приезжал в Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU