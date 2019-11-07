«Он – звезда. А вы – легенда»: Рустам Минниханов в отпуске встретился с американским актером Стивеном Сигалом

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-07T11:33:46+03:00

Фотографию с ним президент Татарстана опубликовал на своей соцстранице

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Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей соцстранице фотографию с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом. За ночь пост набрал более 31 тысячи «лайков» и почти 500 комментариев. Такого внимания со стороны подписчиков в Instagram глава республики не получал уже давно.

Татарстанцы стали отмечать, что Минниханов неплохо проводит время в отпуске. Кроме того, они заметили, что президент в отличной форме:

«Кто этот загорелый качок рядом со Стивеном Сигалом?»

«Шикарная картинка. Супер мужчины»

«Он – звезда. А вы – легенда»

«Красавчики»

Некоторые интернет-пользователи попросили Рустама Минниханова научить Сигала татарским словам, чтобы тот чаще приезжал в Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU