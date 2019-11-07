В Йошкар-Оле иномарка сбила 8-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-07T10:56:02+03:00

Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного на дороге автомобиля

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В среду, 6 ноября, в Йошкар-Оле на улице Строителей иномарка Ford под управлением 31-летнего водителя сбил 8-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного на дороге автомобиля. Наезд произошел в 14.00.

В результате аварии девочке было назначено лечение, сообщили в УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU