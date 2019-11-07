2019-11-07T09:52:38+03:00
Происшествия

В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина

Его тело обнаружили спасатели на следующий день
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" во вторник, 5 ноября, в 20.40 позвонили родственники 40-летнего мужчины. Они рассказали, что в 11.00 в этот день житель Нижнекамского района уехал на рыбалку на мотоцикле и не вернулся, телефон недоступен.

Родственники рассказали, что мужчина собирался рыбачить на озеро Вязовое у поселка Поповка Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского района, где его в последний раз видели на воде в 14.00.

- В 19.00 родственники выезжали к озеру на тракторе, и у берега в лугах был обнаружен мотоцикл, - сообщили в МЧС Татарстана. - Вещей пропавшего, снастей и резиновой лодки на месте не было.

Поиски продолжились на следующий день, 6 ноября. До места ЧП можно добраться только на тракторе. Вскоре обнаружили лодку пропавшего, водолазы ЗПСО №6 обследовали акваторию и в 12.12 обнаружили тело пропавшего мужчины. Предположительно, он выпал из лодки и не смог добраться до берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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