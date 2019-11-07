В Татарстане 80-летняя пенсионерка отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-07T09:23:49+03:00

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В службу "112" в среду, 6 ноября, позвонил житель Альметьевска и сообщил, что его 80-летняя мать потеряла сознание в бане. Он нашел ее сам, вынес и стал вызывать медиков.

Врачи госпитализировали пенсионерку в больницу с признаками отравления угарным газом. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, женщина затопила баню, и когда пошла мыться, ей стало плохо. Нашел ее в 22.40 сын, и сразу вызвал медиков, сообщили в МЧС Татарстана. Ведется осмотр печи и выясняется причина недомогания женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU