2019-11-07T09:23:49+03:00
Происшествия

В Татарстане 80-летняя пенсионерка отравилась угарным газом

Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, женщина отравилась угарным газомПо предварительным данным, женщина отравилась угарным газом
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В службу "112" в среду, 6 ноября, позвонил житель Альметьевска и сообщил, что его 80-летняя мать потеряла сознание в бане. Он нашел ее сам, вынес и стал вызывать медиков.

Врачи госпитализировали пенсионерку в больницу с признаками отравления угарным газом. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, женщина затопила баню, и когда пошла мыться, ей стало плохо. Нашел ее в 22.40 сын, и сразу вызвал медиков, сообщили в МЧС Татарстана. Ведется осмотр печи и выясняется причина недомогания женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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