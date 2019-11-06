2019-11-06T17:38:45+03:00
Происшествия

"Дай позвонить": Житель Ульяновска одолжил телефон собутыльнику, а тот его украл

Впрочем, злоумышленника быстро нашли
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленник сознался в содеянном.Злоумышленник сознался в содеянном.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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5 ноября в полицию обратился 31-летний житель Ульяновска. Он сообщил, что у него украли телефон. Дело было поздним вечером 4 ноября. Около 22:00 потерпевший познакомился на улице с другим мужчиной. Они решили выпить. Во время употребления спиртного новый знакомый жителя Ульяновска попросил у него телефон, чтобы позвонить. Правда, следом он убежал, прихватив гаджет с собой. Стоимость телефона, по словам его владельца, 16 тысяч рублей.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался 27-летний безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Похищенное полицейскими изъято.

В настоящее время по данному факту органами предварительного расследования проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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