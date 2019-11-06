В Татарстане во время лобового столкновения пострадал один из водителей
Авария с участием двух автомобилей - отечественной Лады и иномарки "ДЭУ Нексия", произошла 5 ноября, во вторник, возле села Урмышла в Лениногорском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель одной из легковушек грубо нарушил правила дорожного движения - выехал на встречку, где его автомобиль лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.
Скорость автомобилей была не слишком высока, но после столкновения оба автомобиля отбросило на обочины.
- Во время аварии получил травмы водитель иномарки, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Он госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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