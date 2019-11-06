В Татарстане во время пожара спасли четверых человек, трое из них дети

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-06T16:38:54+03:00

Пострадавших во время возгорания нет

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Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме №34 на проспекте Мира в селе Акташныш поступило от очевидцев по телефону "112" в 11.20 в среду, 7

6 ноября. К приезду огнеборцев из квартиры на первом этаже кирпичного дома шел густой чёрный дым. Самостоятельно эвакуироваться из квартир сумели не все жильцы, и пожарные из окон второго и третьего этажей по трехколенной лестнице спасли четырёх человек, из них трёх детей.

- Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 43 человека, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Причина пожара - устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU