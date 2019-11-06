2019-11-06T14:43:51+03:00
Происшествия

В Чувашии сгорела администрация сельского поселения

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в 2.00Пожар начался в 2.00
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Пожар в селе Большой Сундырь Ядринского района республики вспыхнул 6 ноября в 2.00. Загорелось здание на улице Советской, в котором расположена администрация сельского поселения, магазин и почта. Огонь обнаружили поздно, и к моменту приезда первых огнеборцев строение уж горело открытым огнем.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщает МЧС Чувашии. Строение выгорело практически полостью. Пострадавших во время возгорания нет. Сумма причиненного ущерба выясняется. Причины возникновения огня устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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