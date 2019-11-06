2019-11-06T14:09:33+03:00
Происшествия

В Казани упавшая балка смертельно травмировала строителя

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло на стройкеЧП произошло на стройке
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Несчастный случай произошел днем 5 ноября на стройке дома в ЖК "Мой ритм" в Советском районе столицы Татарстана возле ТЦ "Мега". Строители обнаружили тело 53-летнего коллеги.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Во время этой проверки выяснилось, что погибший работал на стройке и на момент ЧП проводил демонтаж лестничной площадки в строящемся доме. Когда ему потребовалось выйти на улицу, то на его голову упала деревянная балка. От полученных смертельных травм он погиб на месте.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строящемся объекте, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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