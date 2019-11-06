2019-11-06T13:29:56+03:00
Происшествия

В Чувашии жилкомиссия без экспертиз признала дом не аварийным

Прокуратура через суд отменила это решение
Лика ИСАЕВА
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Дом не признали аварийнымДом не признали аварийным
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В прокуратуру республики обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Коммунистическая в Новочебоксарске. Их дом жилищная комиссия отказалась признать аварийным и подлежащим сносу. Заявление в жилкомиссию они писали еще в апреле, но приехавшие чиновники только визуально осмотрели дом, никаких экспертиз и осмотров специалистов не проводили. И выдали документ о том, что нет никаких оснований для признания его аварийным.

Прокуратура Чувашии, выяснив все, подала иск в суд, чтобы отменить это решение - заключение межведомственной комиссии не соответствовали требованиям законодательства в обозначенной сфере, ведь при проведении обследования дома какое-либо оборудование или специальные замеры комиссией не проводились, осмотр проводился лишь визуально.

- Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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