В Чувашии жилкомиссия без экспертиз признала дом не аварийным

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-06T13:29:56+03:00

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В прокуратуру республики обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Коммунистическая в Новочебоксарске. Их дом жилищная комиссия отказалась признать аварийным и подлежащим сносу. Заявление в жилкомиссию они писали еще в апреле, но приехавшие чиновники только визуально осмотрели дом, никаких экспертиз и осмотров специалистов не проводили. И выдали документ о том, что нет никаких оснований для признания его аварийным.

Прокуратура Чувашии, выяснив все, подала иск в суд, чтобы отменить это решение - заключение межведомственной комиссии не соответствовали требованиям законодательства в обозначенной сфере, ведь при проведении обследования дома какое-либо оборудование или специальные замеры комиссией не проводились, осмотр проводился лишь визуально.

- Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU