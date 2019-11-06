В Марий Эл 5-летняя девочка упала с высоты
Несчастный случай произошел поздно вечером 4 ноября в Волжске. В своей квартире на улице Дружба в многоквартирном доме осталась одна пятилетняя девочка. Ее мама ушла на работу, а ребенка оставила с сестрой. Девушка, дождавшись, когда малышка уснет, сама ушла из квартиры. Но ребенок проснулся, и вышла искать маму на балкон. Там она залезла на перила и упала вниз с высоты четвертого этажа.
Девочку обнаружили прохожие, и вызвали медиков. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту падения ребенка проводится доследственная проверка в СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»