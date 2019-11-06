2019-11-06T12:02:38+03:00
Авто

Татарстан попал в топ-6 регионов России с высоким риском аварийности на дорогах

Все дело в опасном стиле вождения
Олег ЛУГОВОЙ
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Рейтинг был составлен по данным за второй квартал 2019 года.Рейтинг был составлен по данным за второй квартал 2019 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ, исходя из стиля вождения автомобилистов, провели исследования регионов России на предмет риска аварийности на дорогах.

Для этого был проведен анализ данных, полученных с телематических устройств. Они были установлены на 14 тысячах автомобилях, которые имеют КАСКО, сообщает РБK.

Устройства, в частности, фиксировали торможения, ускорения, время поездки и условия передвижения машины.

В итоге по полученным данным за второй квартал этого года был составлен рейтинг регионов России с высоким риском возникновения ДТП из-за манеры вождения местных автомобилистов.

В нем шестое место занял Татарстан. Первую же позицию разделили Чечня и Ингушетия, на второй - Забайкальский край, на третьей - Оренбургская область, на четвертой – Ленинградская область, а на пятой - Челябинская область.

В свою очередь безопасней всего ездить в России оказалось в Центральном федеральном округе. Там меньше всего риска попасть в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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