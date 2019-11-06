Татарстан попал в топ-6 регионов России с высоким риском аварийности на дорогах
Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ, исходя из стиля вождения автомобилистов, провели исследования регионов России на предмет риска аварийности на дорогах.
Для этого был проведен анализ данных, полученных с телематических устройств. Они были установлены на 14 тысячах автомобилях, которые имеют КАСКО, сообщает РБK.
Устройства, в частности, фиксировали торможения, ускорения, время поездки и условия передвижения машины.
В итоге по полученным данным за второй квартал этого года был составлен рейтинг регионов России с высоким риском возникновения ДТП из-за манеры вождения местных автомобилистов.
В нем шестое место занял Татарстан. Первую же позицию разделили Чечня и Ингушетия, на второй - Забайкальский край, на третьей - Оренбургская область, на четвертой – Ленинградская область, а на пятой - Челябинская область.
В свою очередь безопасней всего ездить в России оказалось в Центральном федеральном округе. Там меньше всего риска попасть в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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