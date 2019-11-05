В Камско-Устьинском районе Татарстана ликвидированы свалки площадью 1 303 квадратных метров
Их обнаружили в ходе облета еще в октябре
Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана
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В Камско-Устьинском районе Татарстана по предписанию экологов ликвидированы свалки, обнаруженные в ходе облета, произведенного еще в октябре.
Отходы несанкционированно размещали на почве территории четырех населенных пунктов: деревня Челны, село Большие Кляри, село Клянчеево, поселок городского типа Камское Устье. Общая площадь всех захламленных участков составила 1 303 квадратных метров.
– В настоящее время территории приведены в надлежащее состояние. Вывезено 148 кубических метров отходов, – сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU