2019-11-05T18:16:19+03:00
Общество

6 ноября две улицы Йошкар-Олы на весь день останутся без электричества

Света там не будет с 9.00 до 16.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной отключения света станет проведение ремонтных работПричиной отключения света станет проведение ремонтных работ
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В среду, 6 ноября, две улицы Йошкар-Олы останутся без электричества. Причина этого станет проведение ремонтных работ.

Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся жители дома №63 по улице Карла Либкнехта и домов №89, 93, 95, 97 и 99 по улице Мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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