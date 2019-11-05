6 ноября две улицы Йошкар-Олы на весь день останутся без электричества

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-05T18:16:19+03:00

Света там не будет с 9.00 до 16.00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 ноября, две улицы Йошкар-Олы останутся без электричества. Причина этого станет проведение ремонтных работ.

Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся жители дома №63 по улице Карла Либкнехта и домов №89, 93, 95, 97 и 99 по улице Мира.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU