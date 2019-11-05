6 ноября две улицы Йошкар-Олы на весь день останутся без электричества
Света там не будет с 9.00 до 16.00
Причиной отключения света станет проведение ремонтных работ
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В среду, 6 ноября, две улицы Йошкар-Олы останутся без электричества. Причина этого станет проведение ремонтных работ.
Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся жители дома №63 по улице Карла Либкнехта и домов №89, 93, 95, 97 и 99 по улице Мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU