Когда в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль-2019
Стали известны даты проведения в Казани Зимнего книжного фестиваля-2019, основной темой которого станет идея пересечения литературы и музыки.
Он пройдет с 14 по 15 декабря в Центре современной культуры «Смена». В эти дни гости и жители столицы Татарстана смогут купить там книжные новинки, прослушать лекции, побывать на различных мастер-классах, а также встретиться с писателями, музыкантами и учеными.
В итоге Зимний книжный фестиваль-2019 в Казани разделят на несколько секций. Так, на отдельной локации организуют ярмарка с участием 60 независимых гуманитарных и детских издательств России, находящиеся за пределами масс-маркета. Они представят книги по ценам издательств.
14 декабря фестиваль будет проходить с 14.00 до 20.00, 15 декабря – с 12.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU