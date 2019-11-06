2019-11-06T08:53:42+03:00
Общество

Когда в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль-2019

Его основной темой станет идея пересечения литературы и музыки
Олег ЛУГОВОЙ
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Место проведения - Центр современной культуры «Смена».Место проведения - Центр современной культуры «Смена».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стали известны даты проведения в Казани Зимнего книжного фестиваля-2019, основной темой которого станет идея пересечения литературы и музыки.

Он пройдет с 14 по 15 декабря в Центре современной культуры «Смена». В эти дни гости и жители столицы Татарстана смогут купить там книжные новинки, прослушать лекции, побывать на различных мастер-классах, а также встретиться с писателями, музыкантами и учеными.

В итоге Зимний книжный фестиваль-2019 в Казани разделят на несколько секций. Так, на отдельной локации организуют ярмарка с участием 60 независимых гуманитарных и детских издательств России, находящиеся за пределами масс-маркета. Они представят книги по ценам издательств.

14 декабря фестиваль будет проходить с 14.00 до 20.00, 15 декабря – с 12.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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