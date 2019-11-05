Вратарь казанского «Рубина» второй раз за сезон стал лучшим игроком матча, но в сборную России его так и не пригласили

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-05T16:31:55+03:00

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Вратаря «Рубина» Юрия Дюпина эксперты признали лучшим игроком матча с «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью – 0:0, Дюпин, не раз выручал команду после опасных атак соперника.

В этом сезоне РПЛ совместно с экспертами по итогам каждой встречи выбирает лучшего футболиста встречи. Вратарь казанцев получил награду уже второй раз за сезон. Первый раз игра также была с нулевым счетом – в октябре со «Спартаком».

Тем временем стал известен состав сборной России для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. Среди вратарей были вызваны Маринато Гилерме из московского «Локомотива», Cослан Джанаев из «Сочи» и Антон Шунин из московского «Динамо», но не Юрий Дюпин из казанского «Рубина».

ИСТОЧНИК KP.RU