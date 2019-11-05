В Татарстане нашли живой 82-летнюю пенсионерку, которая пропала накануне
Где именно бабушка провела ночь пока неизвестно
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Ночью с 4 на 5 ноября несколько десятков волонтеров искали в Зеленодольске 82-летнюю Вею Неспанову. Женщина, страдающая потерей памяти и не ориентирующаяся в пространстве, ушла из дома и пропала.
Днем 5 ноября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пенсионерка нашлась живой. Где именно она провела ночь пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU