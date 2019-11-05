2019-11-05T19:41:18+03:00
Общество

Чебоксары стали лучшей столицей Приволжского федерального округа по качеству городской среды

Столица Чувашии набрала 205 баллов (из возможных 360)
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ЧебоксарФото: пресс-служба Чебоксар
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Минстрой России посчитал индекс качества городской среды для 1 114 муниципалитетов страны. Оказались в этом списке и Чебоксары, набрав 205 баллов (из возможных 360 - Ред.) стали первой среди столиц Приволжского федерального округа.

Дело в том, что Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов, Саранск – 189 баллов, Ульяновск – 177 баллов, а Йошкар-Ола – 170 баллов.

Индекс качества городской среды (Urbanindex) формируется Минстроем России на основе оценки шести типов пространств в соответствии с шестью критериям их качества.

Так, Чебоксары показали хорошие результаты в двух критериях «жилье и прилегающие пространства» (42 балла) и «улично-дорожная сеть» (41 балл) и плохие в критерии «социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства» (26 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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