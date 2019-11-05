2019-11-05T17:02:25+03:00
Происшествия

По факту гибели 6-летнего мальчика в пруду возле мечети проводится доследственная проверка

Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку по факту гибели в искусственном пруду 6-летнего мальчика.

Напомним, трагедия произошла днем 2 ноября на улице Аэродромная поселка Замелекесье в Набережных Челнах. Мальчик вместе с бабушкой и дедушкой отправились на прогулку, и пока родственники зашли в мечеть, ребенок остался в сквере рядом. Когда бабушка вышла на улицу, то не нашла внука, его позже обнаружил прохожий в водоеме. По предварительным данным, мальчик утонул.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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