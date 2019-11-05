2019-11-05T13:47:46+03:00
Происшествия

В Казани прохожие нашли объеденное собаками тело мужчины

По предварительным данным, он скончался от переохлаждения
Лика ИСАЕВА
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Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Страшную находку сделали прохожие в Авиастроительном районе столицы Татарстана. В 20 метрах от перекрестка улиц Тэцевская и Копылова они обнаружили останки человека. На его теле были следы от укусов собак.

Во врем осмотра тела эксперты предположили, что 41-летний мужчина замерз, и потом, после смерти, на его труп наткнулись бродячие псы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Установлено, что погибший злоупотреблял спиртным. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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