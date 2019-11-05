Татарстан возглавил топ регионов России как самый оснащенный камерами фотовидеофиксации
Журнал Автоброкер собрал статистику и вывел топ самых оснащенных регионов России, где на дорогах за соблюдением Правил дорожного движения следят камеры фотовидеофиксации. Кстати, только за 2018 года в государственный бюджет эти камеры принесли 1,9 миллиарда рублей штрафов.
В абсолютные лидеры выбился Татарстан. Ежедневно за порядком на дорогах в республике наблюдают 3 972 камеры. На втором месте - Москва с 2 882 камерами, и на третьем месте - Московская область, где установлено 1 683 камеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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