«Построили бы уж скорее»: появились фотографии макета мечети-долгостроя «Джамиг» в Набережных Челнах
Мэрия Набережных Челнов на своей официальной соцстранице опубликовала фотографии макета соборной мечети-долгостроя «Джамиг». Той самой, что строится в центре города с 1993 года.
Фото: администрация города Набережные Челны
Жители татарстанского автограда оценили красоту будущей мечети. Однако вместе с тем они поспешили отметить, что ее открытия в городе ждут уже несколько десятков лет и горожане очень устали:
«Красивая. Построили бы уж скорее»
«Я так думаю, что это все так только на макете и увидим»
«Наше поколение вряд ли увидит эту красоту в живую»
«Очень красиво конечно... Но что-то долгострой совсем»
Отметим, что в мечети смогут разом разместиться около 3,2 тысяч прихожан, а на площади перед ней – до 20 тысяч.
Фото: администрация города Набережные Челны
ИСТОЧНИК KP.RU