«Построили бы уж скорее»: появились фотографии макета мечети-долгостроя «Джамиг» в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-05T13:20:57+03:00

Их на своей соцстранице опубликовала мэрия города [фото]

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Мэрия Набережных Челнов на своей официальной соцстранице опубликовала фотографии макета соборной мечети-долгостроя «Джамиг». Той самой, что строится в центре города с 1993 года.

Фото: администрация города Набережные Челны

Жители татарстанского автограда оценили красоту будущей мечети. Однако вместе с тем они поспешили отметить, что ее открытия в городе ждут уже несколько десятков лет и горожане очень устали:

«Красивая. Построили бы уж скорее»

«Я так думаю, что это все так только на макете и увидим»

«Наше поколение вряд ли увидит эту красоту в живую»

«Очень красиво конечно... Но что-то долгострой совсем»

Отметим, что в мечети смогут разом разместиться около 3,2 тысяч прихожан, а на площади перед ней – до 20 тысяч.

Фото: администрация города Набережные Челны

ИСТОЧНИК KP.RU