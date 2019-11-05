Замахнулся лопатой и угрожал убить: жителя Чебоксар за жестокое обращение с сыном приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-05T18:39:26+03:00

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Истязание несовершеннолетнего сына, неисполнение обязанностей по его воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ним, и угроза убийством – виновным в этом признали 58-летнего жителя Чебоксар.

Как было доказано в суде, с декабря 2018 по июнь 2019 года мужчина не особо занимался воспитанием и содержанием своего 13-летнего сына. Мало того, он еще и жестоко с ним обращался, не говоря уже о неоднократных избиениях. Кроме того, отец однажды замахнулся на ребенка лопатой и угрожал убить.

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU