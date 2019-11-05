В столице Татарстана все желающие смогут принять участие в обсуждении будущего реки Казанка

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-05T17:21:42+03:00

Эксперты обсудят идентичность реки: поговорят о ее значении, расскажут о местах силы на ее берегах и проанализируют их потенциал Фото: Рамиль ГАЛИ

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В пятницу, 8 ноября, в Казани состоится открытая дискуссия «Река в городе: в поисках идентичности Казанки». Мероприятие состоится по адресу улица Бурхана Шахиди, 7.

- Команда студии Orchestra представит собравшимся дорожную карту Стратегии развития Казанки от Голубых озер до Волги, а приглашенные эксперты обсудят идентичность реки: поговорят о ее значении в татарской культуре и городской истории, расскажут о том, что можно считать местами силы на берегах Казанки, проанализируют их потенциал, - сообщают на своей соцстранице организаторы проекта.

Дискуссия начнется в 18.00. Принять в ней участие может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU