Тройной перелом: в Казани на «зебре» 18-летнего студента сбила иномарка
Накануне вечером в столице Татарстана на пересечении улицы Минска с проспектом Победы машин сбила 18-летнего студента.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Шкода при повороте налево на проспект не уступил дорогу молодому человеку, который пересекал проезжую часть по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда студент получил травмы – его левая нога оказалась сломана в трех местах. Понадобилась госпитализация.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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