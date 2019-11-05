2019-11-05T13:07:40+03:00
Происшествия

Тройной перелом: в Казани на «зебре» 18-летнего студента сбила иномарка

Парня с места ДТП госпитализировали
Олег ЛУГОВОЙ
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В результате наезда студент получил травмы – его левая нога оказалась сломана в трех местах.В результате наезда студент получил травмы – его левая нога оказалась сломана в трех местах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне вечером в столице Татарстана на пересечении улицы Минска с проспектом Победы машин сбила 18-летнего студента.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Шкода при повороте налево на проспект не уступил дорогу молодому человеку, который пересекал проезжую часть по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда студент получил травмы – его левая нога оказалась сломана в трех местах. Понадобилась госпитализация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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