Профессор КФУ Юрий Переведенцев: «Ноябрь в Казани будет аномально теплым»
Профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии Юрий Переведенцев на пресс-конференции сообщил журналистам, что велика вероятность того, что в 2019 году ноябрь в Казани будет аномально теплым.
Он отметил, что в 87% случаев, когда погода в октябре оказывалась выше нормы, то похожая погода была характера и для последующего месяца. А в этом году в Казани он как раз был достаточно теплым.
О потеплении, которое идет на регион, ранее сообщал и Гидрометцентр Татарстана. Так, уже в ближайший четверг, 7 ноября, столбики термометров в Татарстане могут достигнуть +13 градусов. Однако вместе с этим в республике ожидается дождь и сильный ветер до 20 м/с.
Зима же в город, по мнению Юрия Переведенцева, должна прийти во второй половине ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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