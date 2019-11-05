Профессор КФУ Юрий Переведенцев: «Ноябрь в Казани будет аномально теплым»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-05T13:25:05+03:00

Уже в четверг, 13 октября, столбики термометров в Татарстане могут подняться до +13 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Он объяснил это тем, что в 87% случаев, когда погода в октябре оказывалась выше нормы, в следующем месяце было также тепло

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Профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии Юрий Переведенцев на пресс-конференции сообщил журналистам, что велика вероятность того, что в 2019 году ноябрь в Казани будет аномально теплым.

Он отметил, что в 87% случаев, когда погода в октябре оказывалась выше нормы, то похожая погода была характера и для последующего месяца. А в этом году в Казани он как раз был достаточно теплым.

О потеплении, которое идет на регион, ранее сообщал и Гидрометцентр Татарстана. Так, уже в ближайший четверг, 7 ноября, столбики термометров в Татарстане могут достигнуть +13 градусов. Однако вместе с этим в республике ожидается дождь и сильный ветер до 20 м/с.

Зима же в город, по мнению Юрия Переведенцева, должна прийти во второй половине ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU