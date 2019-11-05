Рожденный в Татарстане солнечный орел зимует в Иране

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-05T15:42:39+03:00

Деука и Ринур Бекмансуров во время установки трекера Фото: Из материалов пресс-службы

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Сотрудники Национального парка "Нижняя Кама" продолжают отслеживать пути миграции солнечных орлов, рожденных в Татарстана. Один из них - самец Деука, был помечен трекером 2 августа. Орел был из самого северного гнезда в Татарстане, где на свет появилось сразу три птенца.

- 7 октября Деука покинул гнездовой участок и рванул в своё первое путешествие, - сообщил орнитолог Ринур Бекмансуров. - Сначала он полетел на запад через Набережные Челны, отметился в национальном парке "Нижняя Кама", а потом круто повернул на юг.

В Иран солнечный орел попал через Казахстан, обогнув Каспий с востока. Установить точный маршрут птицы сложно - на территории, которую уже пересек орел, нет вышек сотовой связи.

Новые сигналы от Деуки появились 1 ноября недалеко от Тегерана. Птица уже пересекла хребет Кухруд Иранского нагорья и видимо так же направляется в сторону хребта Загрос. Дальнейший путь татарстанского орла пока неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU