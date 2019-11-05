Зимнее обслуживание дорог в Набережных Челнах потребует 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-05T18:04:33+03:00

На эти деньги также установят ливневые решетки, доски объявлений и декоративные ограждения

Изменить размер текста: A A

Зимнее обслуживание дорог в Набережных Челнах обойдется бюджету города в 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заявки должен будет не только чистить дороги с помощью спецтехники, рассыпать на них пескосоляную смесь и противогололедный материал, но также устанавливать ливневые решетки, доски объявлений и декоративные ограждения.

Кроме того, в его обязанности войдет очищение пешеходных переходов и автобусных остановок от мусора, чистка водоотводных трубок и лестниц на мостах от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU