В Марий Эл загорелся подвал многоквартирного дома, в котором жил бездомный

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-05T12:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

3 ноября в селе Вятское Советского района Марий Эл загорелся подвал двухэтажного многоквартирного дома. Запах гари утром почувствовали жильцы. Выглянув в окно, они увидели, что дым идет из подвала. На место были вызваны пожарные.

Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно покинуть дом. Им помогли прибывшие спасатели. Пострадавших нет.

Фото: МЧС Марий Эл

- В результате происшествия в подвале сгорел один сарай, соседний – поврежден огнем. Что стало причиной пожара, устанавливают специалисты, - сообщает МЧС Марий Эл.

Известно, что в подвале данного дома некоторое время жил мужчина, ведущий неблагополучный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU