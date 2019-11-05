В Марий Эл загорелся подвал многоквартирного дома, в котором жил бездомный
3 ноября в селе Вятское Советского района Марий Эл загорелся подвал двухэтажного многоквартирного дома. Запах гари утром почувствовали жильцы. Выглянув в окно, они увидели, что дым идет из подвала. На место были вызваны пожарные.
Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно покинуть дом. Им помогли прибывшие спасатели. Пострадавших нет.
Фото: МЧС Марий Эл
- В результате происшествия в подвале сгорел один сарай, соседний – поврежден огнем. Что стало причиной пожара, устанавливают специалисты, - сообщает МЧС Марий Эл.
Известно, что в подвале данного дома некоторое время жил мужчина, ведущий неблагополучный образ жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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