В Татарстане ищут пропавшую 82-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-05T11:48:44+03:00

Кроме того, женщина не ориентируется в пространстве

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В Зеленодольске уже сутки идут активные поиски пропавшей Веи Неспановой. 82-летняя пенсионерка ушла из дома в понедельник, 4 ноября, но обратно пока не вернулась. Родные женщины отмечают, что она страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

Вея ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы с проседью и голубые глаза. На момент пропажи пенсионерка была одета в темно-серую кофту, синее стеганое пальто с синим мехом, черные сапоги и розовый берет. В кармане кофты у женщины имелась записка.

Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении Веи Неспановой, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU