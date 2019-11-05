2019-11-05T10:31:41+03:00
Общество

7 ноября в ряде домов Советского района отключат воду

Без водоснабжения жители двух улиц останутся с 9.00 до 23.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожан просят заранее запастись водойГорожан просят заранее запастись водойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В четверг, 7 ноября, в ряде домов Советского района на весь день отключат воду. Причина этого – проведение работ на сетях водопровода.

С 9.00 до 23.00 водоснабжение будет отключено в доме №2 на улице Академика Губкина, а также в домах №1, 1а, 1/1, 2, 2 к.1, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8 на улице Космонавтов.

Казанцев просят заранее запастись водой. Автоцистерны с ней будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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