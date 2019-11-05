2019-11-05T11:48:09+03:00
Общество

В День конституции Татарстана 2019 жители двух районов Казани останутся без света

Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования распределительных сетей
Алина ГАБДУЛИНА
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Отключение коснется Вахитовского и Приволжского районов городаОтключение коснется Вахитовского и Приволжского районов городаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В день конституции республики Татарстан, 6 ноября, жители двух районов Казани останутся без света. Речь идет о Вахитовском и Приволжском районах. Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 без электричества останутся дома №12 и №18 на улице Парижской Коммунны, а с 8.00 до 18.00 - дома частного сектора в Приволжском районе на улицах 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Центральная, Центрально-Отарская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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