В Чебоксарах объявлена закупка стационарного поста полиции

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-05T09:24:12+03:00

Вот такой пост хотят приобрести в мэрии Чебоксар

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На сайте госзакупок появился лот - чебоксарская мэрия за один миллион рублей планирует приобрести стационарный пост полиции. Сооружение должны установить до конца 2019 года на Эгерском бульваре.

Чебоксарская мэрия проводит закупку поста в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Судя по техзаданию, пост должен иметь три комнаты: рабочую, служебную и комнату для задержанных. Общая площадь помещений — не меньше 25 кв. метров (5 на 5 метров, высота 2,5 метра). Комната для задержанных должна быть шириной 1,96 метров и длиной 2,04 метра, служебная — 0,72 на 2,04 метра.

Обговорены и такие детали, как наружная отделка. Она должны быть из композитных панелей (цвета: темный орех, белый), деревянных панелий системы планкен (цвет: глиняно-коричневый). С трех сторон на посту должны быть надпись «Полиция».

ИСТОЧНИК KP.RU