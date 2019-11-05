В Казани спасатели эвакуировали с 50 метровой высоты парализованного крановщика

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-05T08:29:24+03:00

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Необычную спецоперацию провели спасатели дежурной смены ЗПСО №2 МЧС Татарстана. Они в 17.25 в понедельник, 4 ноября, получили сообщение, что на стройке дома 3 по улице Умырзая в Советском районе столицы республики парализовало в кабине высотного башенного крана крановщика. Самостоятельно спуститься он не может, требуется помощь спасателей.

Прибыв на место ЧП, используя снаряжение для обеспечение безопасности при работах на высоте, спасатели разведку и, поднявшись в кабину башенного крана на высоту около 50 метров, обнаружили 56-летнего мужчину. Оказалось, что у крановщика обострился ревматизм, и передвигаться самостоятельно он не может - парализовало левую сторону. К приезду спасателей пик обострения уже прошёл, но выбраться из кабины он все равно не может.

Во время спуска пострадавшего из кабины кранаФото: МЧС Татарстана

- Учитывая сложность конструкции башенного крана, было принято решение при помощи альпинистского снаряжения и надетой на пострадавшего страховочной системы спустить крановщика вниз по вертикальным лестницам башенного крана, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Спустив крановщика на землю, его сразу передали медикам БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU