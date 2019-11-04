"Крылья Советов" и "Рубин" голов друг другу не забили

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-04T18:48:14+03:00

Казанцы не забивают и не пропускают вот уже третий матч

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Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов". К очному поединку команды подошли примерно на соседних позициях. В активе "крылышек" было 17 очков, у "Рубина" на оин балл меньше.

В первом тайме больше атаковали казанцы. Активны были Кьяртанссон и Ташаев, а самый верный шанс был у Зуева, но с его ударом справился голкипер самарцев Сергей Рыжиков.

Второй тайм уже "Крылья" начали активно. В течение первых десяти минут хозяева поля могли забить дважды. Сперва Тимофеев пробил чуть выше, а дальше на ударную позицию вывели Зиньковского, но удар вновь был неточным.

В дальнейшем еще раз мог отличиться Тимофеев, не использовал свой шанс Канунников. В самой же концовке Соболев попробовал пробить ножницами, но и эта попытка оказалась неудачной. В итоге ничья 0:0.

Казанцы набрали 17 очков и пока идут на 11 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU