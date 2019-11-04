2019-11-04T17:39:54+03:00
Общество

В Чебоксарах установят 10 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

В первую очередь, отходы будут разделять на сухие и мокрые
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gov.cap.ruФото: gov.cap.ru
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Согласно поручениям главы Чувашии Михаила Игнатьева, в Чебоксарах местная администрация решила установить в каждом районе города 10 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Все они будут закрытого типа.

В первую очередь, отходы будут разделять на сухие и мокрые. Пищевые, а также органика для дальнейшей переработки не годятся, поэтому для них будет предусмотрен отдельный контейнер.

Так, например, в первый – для с сухого мусора, горожанам нужно выкидывать мусор, предназначенный для вторичного использования. Речь идет о пластике, стекле, бумаге и картоне.

- Согласно стандарту, разработанному Минстроем Чувашии, площадки будут закрытого типа, с ограничением доступа для птиц, безнадзорных животных, и находиться на одном уровне с проезжей частью для удобства обслуживания. На площадках также будет предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора, - сообщает администрация Чебоксар.

Там также рассчитывают, что в Московском районе города до 15 ноября могут и вовсе появиться 19 площадок для раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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