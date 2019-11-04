2019-11-04T17:03:14+03:00
Общество

Под Казанью появится новый бассейн за 157,7 миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Физический объем работ составит около 10,7 тысяч кубометровФизический объем работ составит около 10,7 тысяч кубометровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В селе Высокая Гора под Казанью в 2020 году появится бассейн за 157,7 миллиона рублей. Деньги на это будут выделены из бюджета Татарстана. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, физический объем работ составит около 10,7 тысяч кубометров.

Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 5 ноября. Работы он должен будет завершить до 31 декабря будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Крылья Советов" и "Рубин" голов друг другу не забили
В Чебоксарах установят 10 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
“Водитель со стеклянными глазами”: в Чувашии задержали мужчину, который ехал из Питера в Уфу под наркотиками
Ноябрь 2019 в Татарстане: во вторник ветер до 20 м/с, а в среду до +11
Газон стадиона “Казань Арена” будет восстановлено за 96,1 миллиона рублей
Прокуратура требует от РЖД компенсацию за сбитого поездом лося в Татарстане
В Татарстане горела школа: детей в ней не было, эвакуировался только охранник
В казанском торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем
Около аэропорта Казани с трассы вылетела легковушка: пострадали четыре человека
В Марий Эл в лобовой аварии пострадали два человека, в том числе 9-летняя девочка
В Чувашии "пьяный" водитель мотоблока пострадал в ДТП с легковушкой
В Йошкар-Оле после падения из окна погибла девушка
Татарстанка победила в конкурсе «Лучший водитель такси в России-2019»
В Марий Эл "пьяный"BMW врезался в дерево, пострадали два человека
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
«Химки» дома разгромили УНИКС
В Татарстане произошла массовая авария с автобусом, автовозом и тремя легковыми машинами
В Казани полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой
Молодежка «Рубина» уступила «Крыльям Советов»
Музей памяти жертв политических репрессий появился в Казани
4 ноября в Татарстане ожидается метель и гололёд
В промзоне Нижнекамска произошёл пожар
«Зенит-Казань» в первом домашнем матче чемпионата России уступил «Факелу»
В ТОП самых высокооплачиваемых вакансий России в ноябре попала должность водителя в Казани
Главный тренер «Ак Барса» о наставнике вратарей: Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями
«Ак Барс» в гостях проиграл «Нефтехимику» со счетом 4:2
Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскизный проект надгробия народному художнику России Ильдару Зарипову