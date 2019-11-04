Под Казанью появится новый бассейн за 157,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-04T17:03:14+03:00

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В селе Высокая Гора под Казанью в 2020 году появится бассейн за 157,7 миллиона рублей. Деньги на это будут выделены из бюджета Татарстана. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, физический объем работ составит около 10,7 тысяч кубометров.

Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 5 ноября. Работы он должен будет завершить до 31 декабря будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU