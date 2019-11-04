Около аэропорта Казани с трассы вылетела легковушка: пострадали четыре человека
В ночь на 4 ноября в 3.00 в Лаишевском районе Татарстана около село Большие Кабаны, недалеко от аэропорта Казани произошло.дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь в сторону аэропорта, превысил безопасную скорость и вылетел в кювет, где перевернулся.
- В аварии пострадали водитель и три его пассажира, иностранные граждане, - сообщили в МВД Татарстана. - С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.
Как сообщили очевидцы, пассажиры торопились на самолет, вылетавший в один из городов Средней Азии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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