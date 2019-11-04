2019-11-04T13:23:15+03:00
Происшествия

Около аэропорта Казани с трассы вылетела легковушка: пострадали четыре человека

Оказавшись в кювете, автомобиль перевернулся
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В ночь на 4 ноября в 3.00 в Лаишевском районе Татарстана около село Большие Кабаны, недалеко от аэропорта Казани произошло.дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь в сторону аэропорта, превысил безопасную скорость и вылетел в кювет, где перевернулся.

- В аварии пострадали водитель и три его пассажира, иностранные граждане, - сообщили в МВД Татарстана. - С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

Как сообщили очевидцы, пассажиры торопились на самолет, вылетавший в один из городов Средней Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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