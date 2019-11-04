2019-11-04T09:22:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл "пьяный"BMW врезался в дерево, пострадали два человека

По предварительным данным, иномарка уходила от полицейской погони
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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В субботу, 3 ноября, в 18.00 в Волжске на улице Заводской произошла авария - на полном ходу с трассы вылетела на обочину, врезалась в дерево и упала в кювет иномарка BMW. Как рассказали очевидцы, иномарка удирала от патрульного автомобиля ДПС. Во время погони водитель BMW не справился с управлением, и произошло дорожно-транспортное происшествие.

В этой аварии пострадали водитель легковушки и его пассажир. Причина водителя не встречаться с сотрудниками полиции стала понятна, когда пострадавших извлекли из искореженного салона - от них исходило характерное амбэ алкоголя.

- В результате ДТП водитель и пассажир с травмами доставлены в Волжскую ЦРБ, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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