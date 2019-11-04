В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-04T08:47:10+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 2 ноября, в 10.10 на 11 километре автодороги «Аниш — Новое Урюмово — Бюрженеры».

По предварительным данным, по вине одного из водителей, грубо нарушившего правила дорожного движения, столкнулись две отечественные легковушки - LADA Priora и LADA Granta. В результате столкновения левый бок «Приоры» оказался сильно смят - в него врезалась «Гранта».

- В результате аварии в больницу увезли обоих водителей и двух пассажиров отечественных легковушек, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - На стационарном лечении остались двое пострадавших, в том числе предполагаемая виновница ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU