В Татарстане произошла массовая авария с автобусом, автовозом и тремя легковыми машинами

СЕГОДНЯ 19:21 2019-11-03T19:38:51+03:00

В ДТП пострадала семья с ребенком, было затруднено движение

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3 ноября около 14:30 в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое ДТП с автобусом, автовозом и тремя легковыми машинами.

Автовоз с микроавтобусами протаранил легковой автомобиль, ехавший перед ним. От удара машина вылетела на встречку, столкнулась с другим легковым автомобилем. Последний же отбросило в вахтовый автобус. Кроме того, одна из машин задела еще одну.

В автобусе на момент ДТП находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате аварии травмы получила семья из трех человек. Мать, отца и их 8-летнего ребенка доставили в больницу Набережных Челнов.

На данный момент, после ликвидации последствий ДТП движение транспорта на 1062-км автодороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа в Тукаевском районе республики восстановлено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU