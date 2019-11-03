Музей памяти жертв политических репрессий появился в Казани
В Казани прошла церемония открытия музея памяти жертв политических репрессий. Он расположен на базе средней общеобразовательной татарско-русской школы № 71 с углубленным изучением отдельных предметов, находящейся в Ново-Савиновском районе города.
В мероприятии приняли участие представители Региональной общественной гуманитарной организации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий Татарстана.
Работа по созданию музея осуществлялась по инициативе и при участии председателя организации, сообщили в пресс-службе министерства труда занятости и социальной защиты Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU