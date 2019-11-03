Музей памяти жертв политических репрессий появился в Казани

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-03T16:21:41+03:00

Он открылся на базе школы № 71

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В Казани прошла церемония открытия музея памяти жертв политических репрессий. Он расположен на базе средней общеобразовательной татарско-русской школы № 71 с углубленным изучением отдельных предметов, находящейся в Ново-Савиновском районе города.

В мероприятии приняли участие представители Региональной общественной гуманитарной организации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий Татарстана.

Работа по созданию музея осуществлялась по инициативе и при участии председателя организации, сообщили в пресс-службе министерства труда занятости и социальной защиты Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU