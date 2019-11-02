В Чувашии "Газель" сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре"

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-02T16:15:10+03:00

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В пятницу, 1 ноября, на 636 километре автодороги М-7 в районе поселка Хыркасы произошел наезд автомобиля на пешехода. Так, в 16.55 "Газель" сбила 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре".

За рулем автомобиля находился 43-летний уроженец Нижнегородской области. В отношении него уже возбуждено дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшая была госпитализирована, сообщает УГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU