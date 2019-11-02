В Чувашии "Газель" сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре"
В пятницу, 1 ноября, на 636 километре автодороги М-7 в районе поселка Хыркасы произошел наезд автомобиля на пешехода. Так, в 16.55 "Газель" сбила 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре".
За рулем автомобиля находился 43-летний уроженец Нижнегородской области. В отношении него уже возбуждено дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Пострадавшая была госпитализирована, сообщает УГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»