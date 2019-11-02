2019-11-02T19:04:42+03:00
Общество

Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскизный проект надгробия народному художнику России Ильдару Зарипову

Работы принимаются вплоть до 15 января 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Министерство культуры Татарстана организовало открытый конкурс на лучший эскизный проект надгробия народному художнику России Ильдари Зарипову. Скульпторы, дизайнеры, архитекторы и художники, являющиеся членами творческих союзов, могут присылать свои работы ведомству вплоть до 15 января будущего года.

Отметим, что Ильдар Зарипов кроме всего прочего был заслуженным деятелем искусств ТАССР, лауреатом Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая и лауреатом премии Минкульта республики имени Баки Урманче. Он родился в Казани в 1939 году и там начинал свои первые шаги в искусстве. Ильдар Зарипов скончался 14 июня 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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