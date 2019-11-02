2019-11-02T17:11:35+03:00
Общество

В Чувашии открылся тепличный комплекс за 4 миллиарда рублей

Его проектная помощь - 20 тысяч тонн овощей в год [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
Изменить размер текста:

В чувашской деревне Кодеркасы состоялось торжественное открытие тепличного комплекса “Новочебоксарский”. 1 ноября была запущена его первая очередь, а к концу 2020 года предприятие должно заработать полностью. В дальнейшем комплекс будет производить порядка 20 тысяч тонн овощей в год.

“Новочебоксарский” был построен благодаря кредитным средствам в размере около 4 миллиардов рублей. Кроме того, на создание его инженерной и транспортной инфраструктуры из Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии были выделены еще 40 миллионов рублей.

Фото: портал органов власти Чувашии

Фото: портал органов власти Чувашии

Фото: портал органов власти Чувашии

Фото: портал органов власти Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскизный проект надгробия народному художнику России Ильдару Зарипову
В Татарстане утонул 6-летний мальчик, который гулял вместе с бабушкой и дедушкой
5 ноября в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам организации школьного питания
В Чувашии "Газель" сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре"
В Татарстане самые низкие цены на гречку и сливочное масло во всем Приволжском федеральном округе
В Чувашии снегоуборочный автомобиль попал под электричку
Международный аэропорт “Казань” обслужил трехмиллионного пассажира 2019 года
3 ноября в Йошкар-Оле без холодной воды останутся жители двух улиц
За десять лет население Казани выросло на 9,5% и составило более 1,2 миллионов человек
С начала 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на 716 миллионов рублей
В Альметьевске подрядная организация пыталась зарыть мусор под землей
Мэрия Йошкар-Олы поинтересовалась у горожан, нужен ли им открытый каток
В Татарстане стройфирма чинила крышу и намусорила на 100 тысяч рублей
Антимонопольщики Татарстана «шьют» дело об уклонении Исполкома Казани от госзакупок на отлов бездомных животных
За 9 месяцев 2019 года полицейскими Татарстана было изъято более полтонны наркотиков
В Набережных Челнах у остановки «Автостанция» открылся подземный переход за 84,9 миллиона рублей
Казанская ОПГ «Хади Такташ» попала в ТОП-5 самых богатых и свирепых банд 90-х
Правила покупок в интернете, или как не попасть на крючок мошенникам
В Верховном суде Татарстана вынесли приговор экс-полицейскому, зарубившему топором пенсионеров
Юго-западные воздушные потоки принесут в Татарстан потепление