В Чувашии открылся тепличный комплекс за 4 миллиарда рублей
В чувашской деревне Кодеркасы состоялось торжественное открытие тепличного комплекса “Новочебоксарский”. 1 ноября была запущена его первая очередь, а к концу 2020 года предприятие должно заработать полностью. В дальнейшем комплекс будет производить порядка 20 тысяч тонн овощей в год.
“Новочебоксарский” был построен благодаря кредитным средствам в размере около 4 миллиардов рублей. Кроме того, на создание его инженерной и транспортной инфраструктуры из Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии были выделены еще 40 миллионов рублей.
Фото: портал органов власти Чувашии
Фото: портал органов власти Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU