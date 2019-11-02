В Чувашии открылся тепличный комплекс за 4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-02T17:11:35+03:00

Его проектная помощь - 20 тысяч тонн овощей в год [фото]

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В чувашской деревне Кодеркасы состоялось торжественное открытие тепличного комплекса “Новочебоксарский”. 1 ноября была запущена его первая очередь, а к концу 2020 года предприятие должно заработать полностью. В дальнейшем комплекс будет производить порядка 20 тысяч тонн овощей в год.

“Новочебоксарский” был построен благодаря кредитным средствам в размере около 4 миллиардов рублей. Кроме того, на создание его инженерной и транспортной инфраструктуры из Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии были выделены еще 40 миллионов рублей.

Фото: портал органов власти Чувашии

Фото: портал органов власти Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU