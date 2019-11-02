2019-11-02T14:32:40+03:00
Происшествия

В Чувашии снегоуборочный автомобиль попал под электричку

Водитель выехал на железнодорожные пути, не убедившись в безопасности такого маневра [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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В субботу, 2 ноября, в 10.3 на О километре автодороги Аниш-Чагаси-Верхняя Яндоба снегоуборочный автомобиль столкнулся с электричкой. Произошло это в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией. Об аварии сообщает УГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, не убедившись в безопасности такого маневра. Поезд же просто не успел затормозить.

В электричке пассажиров не было. В ДТП пострадал водитель снегоуборочной машины. Он был госпитализирован с травмами. Сейчас выясняются все детали и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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