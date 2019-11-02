2019-11-02T13:15:05+03:00
Общество

Международный аэропорт “Казань” обслужил трехмиллионного пассажира 2019 года

Сейчас прирост пассажиропотока по отношению к прошлому аналогичному периоду составляет 9,8%
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди новых рейсов воздушного порта люди предпочитают выбирать полеты в Будапешт и Ла-РомануСреди новых рейсов воздушного порта люди предпочитают выбирать полеты в Будапешт и Ла-РомануФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 1 ноября, международный аэропорт “Казань” преодолел планку в 3 миллиона обслуженных с начала 2019 года пассажиров. В пресс-службе воздушного порта отмечают, что сейчас прирост пассажиропотока по отношению к прошлому аналогичному периоду составляет 9,8%.

В 2019 году люди чаще всего летают в Анталью, Стамбул, Прагу, Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Среди новых рейсов люди предпочитают выбирать полеты в Будапешт и Ла-Роману.

Отметим, что в 2018 году планку в 3 миллиона пассажиров аэропорт преодолел 11 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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