С начала 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на 716 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-02T10:03:13+03:00

В 2018 году предпринимателями был выдан 201 миллион рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта цифра на 356% превышает показатель 2018 года

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Стало известно, что за десять месяцев 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на общую сумму в 716 миллионов рублей. Деньги получили малые компании. Чаще всего финансовая помощь требовалась сферам услуг, грузовых перевозок, сельского и фермерского хозяйства.

Сумма займа 2019 года на 356% превышает показатель 2018 года. Тогда бизнесменам был выдан 201 миллион рублей. Об этом сообщает Минэконом республики.

ИСТОЧНИК KP.RU