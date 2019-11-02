2019-11-02T10:03:13+03:00
Экономика

С начала 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на 716 миллионов рублей

Эта цифра на 356% превышает показатель 2018 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2018 году предпринимателями был выдан 201 миллион рублейВ 2018 году предпринимателями был выдан 201 миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что за десять месяцев 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на общую сумму в 716 миллионов рублей. Деньги получили малые компании. Чаще всего финансовая помощь требовалась сферам услуг, грузовых перевозок, сельского и фермерского хозяйства.

Сумма займа 2019 года на 356% превышает показатель 2018 года. Тогда бизнесменам был выдан 201 миллион рублей. Об этом сообщает Минэконом республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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